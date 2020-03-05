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В ОРЛО бросили за решетку женщину якобы за госизмену

Четверг, 5 марта 2020, 13:09
В ОРЛО бросили за решетку женщину якобы за госизмену

Так называемый "Верховный суд ЛНР" "осудил" жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы, обвинив в "государственной измене".

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "МГБ ЛНР"

Детали: Женщину зовут Алевтина Попова. Ее обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновников "республики".

Также женщине приписывают, что она подбирала среди боевиков кандидатуры на вербовку в качестве агентов или участников в программе "Тебя ждут дома".

Что было раньше:

  • "Верховный суд ЛНР" "осудил" сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова к 12 годам заключения за "работу на украинские спецслужбы".
  • За участие в псевдореферендуме в поддержку "ЛНР" осудили трех женщин до 5 лет тюрьмы.

Темы: Донбассвойна
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