В ОРЛО бросили за решетку женщину якобы за госизмену
Четверг, 5 марта 2020, 13:09
Так называемый "Верховный суд ЛНР" "осудил" жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы, обвинив в "государственной измене".
Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "МГБ ЛНР"
Детали: Женщину зовут Алевтина Попова. Ее обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновников "республики".
Также женщине приписывают, что она подбирала среди боевиков кандидатуры на вербовку в качестве агентов или участников в программе "Тебя ждут дома".
Что было раньше:
- "Верховный суд ЛНР" "осудил" сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова к 12 годам заключения за "работу на украинские спецслужбы".
- За участие в псевдореферендуме в поддержку "ЛНР" осудили трех женщин до 5 лет тюрьмы.