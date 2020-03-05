Мужчина наехал на полицейского, бежал в Борисполь, а потом угрожал застрелиться

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Четверг, 5 марта 2020, 15:47

В Борисполе под Киевом задержали мужчину, который перед этим наехал на полицейского.

Источник: Патрульная полиция Борисполя в Facebook

Дословно: "Утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского".

Детали: Патрульные заметили автомобиль и приказали остановиться, однако водитель только ускорил движение и неоднократно нарушил правила дорожного движения.

Полиция заблокировать автомобиль, однако "нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя с предмета, похожего на оружие".

Впоследствии его задержали работниками КОРДа.

 
 

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Украинская правда


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