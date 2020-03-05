"Предводителя казаков" из Бердянска заочно приговорили к 10 годам

Бердянский райсуд Запорожской области приговорил заочно на 10 лет главаря так называемого "Свердловского казацкого полка ЛНР", который воевал против украинских военных.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам Службы безопасности Украины в Запорожской области до десяти лет заключения осуждён главарь так называемого "Свердловского казацкого полка ЛНР".

Детали: Житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой "ЛНР". Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Позже перешел в так называемый "Свердловский казацкий полк ЛНР", котоый позже возглавил.

Суд заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации).

Мужчина находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.