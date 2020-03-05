В Чехии разоблачили создателя скандального сайта, распространявшего антиукраинскую пропаганду

Чешским репортерам удалось выяснить, кто стоит за одним из ведущих дезинформационных сайтов страны, который с первых дней российской войны против Украины распространял антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радіо Свобода".

Чешский сервер Aeronet, о котором идет речь, в сети представлен как "AE News (American European News) - независимый интернет-портал новостей, подготовленный чешскими и словацкими соотечественниками, проживающими в Нидерландах, России и США".

Однако для того, чтобы найти, кто же действительно стоит за этим сайтом, журналистам еженедельника Respect и телепрограммы Чешского телевидения "Reportéři ČT" понадобилось пять лет работы и поездок по сельской местности Чехии и Словакии.

Оператором популярного сервера, который несколько раз влиял на политические события в Чехии своими анонимными манипуляциями, оказался чешский гражданин Марек Пешл. Уроженец Южной Чехии, обремененный многочисленными долгами, регулярно менял адреса постоянного проживания и почти не выходил из своей квартиры, которую он теперь снимает в Словакии, на окраине города Тренчин.

Когда журналисты наконец застали мужчину у супермаркета с пластиковыми пакетами в руках у его автомобиля, то он сразу начал их обвинять, мол, это они во всем виноваты.

"Если бы вы честно информировали, не было бы проблем. Как вы освещаете информацию об Украине... То, как украинское правительство терроризирует собственное население на востоке своей страны, как правительство Чехии поставляет оружие украинскому правительству для ликвидации собственного населения…" - заявил Марек Пешл.

Среди сообщений Aeronet 2014 года об Украине, были, например, такие: "Пятая неудачная волна мобилизации в Украине. В отчаянии военные начали раздавать повестки даже участникам гей-парада!"

Как выяснили расследователи, две трети дезинформации в Чехии публикуются на примерно 22 сайтах – помимо Aeronet или AEnews, на чешском рынке работает около 20 различных новостных серверов: Zvedavec, Parlamentni listy, Sputnik, Ze-Sveta, чье происхождение непрозрачно. Они работают по принципу Russia Today – забрасывают сенсационную информацию на чешском языке, различные теории заговора.

Сайт Aeronet был глубоко законспирирован, говорят журналисты, но впоследствии им все же удалось найти, что за рядом подставных лиц стоит человек по имени Марек Пешл, обремененный долгами специалист по информационным технологиям, продавец криптовалюты биткойн, который был единственным получателем денег, присланных читателями Aeronet за его работу, и главным создателем контента на сервере.

Ежемесячно ему переводили около 1300 евро (около 36 тысяч грн).

"В случае Aeronet мы выяснили, что те ключевые люди, которые за ним стоят, это все - чехи. Нам не встретилась никакой информации или намека на то, что тут есть какой-то российский след", - говорит Ондржей Кундри, один из авторов расследования.