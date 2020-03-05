Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
За выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке готовы проголосовать лишь 180-200 депутатов от фракции "Слуги народа" из 248-ми.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на три ознакомленных с ситуацией источника в монобольшинстве
Детали: Нужные для позитивного решения голоса дадут представители фракции ОПЗЖ, а также депутатских групп "Довіра" ("Доверие") и "За майбутнє" ("За будущее").
Рассмотрение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, которое приведет к его отставке, – единственный вопрос повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться 5 марта в 18:30.
В то же время, по данным собеседников "Радио Свобода", о назначении нового генпрокурора в этот день речь идти не будет, так как в Офисе президента все еще определяются с кандидатурой.
По состоянию на утро 5 марта наиболее вероятным кандидатом на должность генпрокурора называли действующего депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса.
Сам он в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что во время вечернего заседания фракции 3 февраля его кандидатуру действительно предложили президенту.
В то же время, по данным присутствовавших на заседании фракции депутатов, Владимир Зеленский отреагировал на предложение об Ионушасе без энтузиазма.
Источник УНИАНа 5 марта сообщил, что еще одной претенденткой на должность генпрокурора может быть действующая и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Этому предшествовало:
- 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты заслушали руководителей правоохранительных органов: генпрокурора Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова, руководительницу Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- Рябошапка во время выступления сказал, что Офис генпрокурора обвиняют в отсутствии посадок топ-коррупционеров, хотя этим занимаются антикоррупционные органы. Также одной из претензий к Офису генпрокурора является то, что там якобы тормозят расследование дела Екатерины Гандзюк, – хотя следствие очень продвинулось в расследовании этого дела.
- Также на внеочередном заседании 4 марта парламент отправил в отставку Алексея Гончарука и весь состав правительства под его руководством.
- Депутаты сразу утвердили новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем – но 4 должности остались незанятыми. В правительстве Шмыгаля будут работать и министры из предыдущего Кабинета министров, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков.