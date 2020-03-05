Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ

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Четверг, 5 марта 2020, 17:38

За выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке готовы проголосовать лишь 180-200 депутатов от фракции "Слуги народа" из 248-ми.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на три ознакомленных с ситуацией источника в монобольшинстве

Детали: Нужные для позитивного решения голоса дадут представители фракции ОПЗЖ, а также депутатских групп "Довіра" ("Доверие") и "За майбутнє" ("За будущее").

Рассмотрение недоверия действующему генпрокурору Руслану Рябошапке, которое приведет к его отставке, – единственный вопрос повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться 5 марта в 18:30.

В то же время, по данным собеседников "Радио Свобода", о назначении нового генпрокурора в этот день речь идти не будет, так как в Офисе президента все еще определяются с кандидатурой.

По состоянию на утро 5 марта наиболее вероятным кандидатом на должность генпрокурора называли действующего депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса.

Сам он в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что во время вечернего заседания фракции 3 февраля его кандидатуру действительно предложили президенту.

В то же время, по данным присутствовавших на заседании фракции депутатов, Владимир Зеленский отреагировал на предложение об Ионушасе без энтузиазма.

Источник УНИАНа 5 марта сообщил, что еще одной претенденткой на должность генпрокурора может быть действующая и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Этому предшествовало:

  • 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты заслушали руководителей правоохранительных органов: генпрокурора Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова, руководительницу Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • Также на внеочередном заседании 4 марта парламент отправил в отставку Алексея Гончарука и весь состав правительства под его руководством.
  • Депутаты сразу утвердили новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем – но 4 должности остались незанятыми. В правительстве Шмыгаля будут работать и министры из предыдущего Кабинета министров, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Темы: Рябошапка Офис генпрокурора кадры Верховная Рада Слуга народа


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