Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ

За выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке готовы проголосовать лишь 180-200 депутатов от фракции "Слуги народа" из 248-ми.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на три ознакомленных с ситуацией источника в монобольшинстве

Детали: Нужные для позитивного решения голоса дадут представители фракции ОПЗЖ, а также депутатских групп "Довіра" ("Доверие") и "За майбутнє" ("За будущее").

Рассмотрение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, которое приведет к его отставке, – единственный вопрос повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться 5 марта в 18:30.

В то же время, по данным собеседников "Радио Свобода", о назначении нового генпрокурора в этот день речь идти не будет, так как в Офисе президента все еще определяются с кандидатурой.

По состоянию на утро 5 марта наиболее вероятным кандидатом на должность генпрокурора называли действующего депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса.

Сам он в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что во время вечернего заседания фракции 3 февраля его кандидатуру действительно предложили президенту.

В то же время, по данным присутствовавших на заседании фракции депутатов, Владимир Зеленский отреагировал на предложение об Ионушасе без энтузиазма.

Источник УНИАНа 5 марта сообщил, что еще одной претенденткой на должность генпрокурора может быть действующая и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Этому предшествовало: