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Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США

Четверг, 5 марта 2020, 17:27

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США, оставляя Джо Байдена и Берни Сандерса главными претендентами на выдвижение от Демократической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Элизабет Уоррен, которая сосредоточила свою кампанию на обещании уничтожить коррупцию в Вашингтоне, объявила о своем решении в телефонном разговоре в четверг утром.

Несмотря на накопление неудач во время предыдущих выборов, кампания Уоррен еще в воскресенье рекламировала план собрать делегатов в конце весны и сыграть на выдвижении ее в качестве единого кандидата во время конвента Демократической партии этого лета. Но эти надежды были разбиты в "супервторник", когда она не смогла выиграть даже в своем родном штате Массачусетс, заняв третье место после бывшего вицепрезидента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса, и в основном уступила в ряде ключевых штатов.

Накануне "супервторника" свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов Пот Буттеджедж. После этого они официально поддержали Байдена.

После "супервторника" свою кандидатуру снял и миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, поддержав Байдена.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в крупнейшем - Калифорнии.

Подробнее читайте в статье: "Супервозвращение Байдена: как один день перекроил выборы в США".

Темы: СШАвиборы
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