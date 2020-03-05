Кандидатуру на должность "оборонного" вице-премьера уже нашли - Корниенко

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Четверг, 5 марта 2020, 18:32

Идея создания в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам обороны сохраняется и на нее уже нашли кандидатуру.

Источник: первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Да, эта идея (создать такую ​​должность - ред.) сохраняется. Возможно, в ближайшее время будет сообщено о кандидатуре, которая уж точно есть".

Детали: Корниенко отметил, что занять эту должность предлагали руководителю КБ "Луч" Олегу Коростелеву.

Напомним: 2 марта стало известно, что в Кабмине может появиться должность вице-премьер-министра по обороне.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Слуга народа


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