Кандидатуру на должность "оборонного" вице-премьера уже нашли - Корниенко
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Четверг, 5 марта 2020, 18:32
Идея создания в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам обороны сохраняется и на нее уже нашли кандидатуру.
Источник: первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, которого цитирует "Укринформ".
Прямая речь: "Да, эта идея (создать такую должность - ред.) сохраняется. Возможно, в ближайшее время будет сообщено о кандидатуре, которая уж точно есть".
Детали: Корниенко отметил, что занять эту должность предлагали руководителю КБ "Луч" Олегу Коростелеву.
Напомним: 2 марта стало известно, что в Кабмине может появиться должность вице-премьер-министра по обороне.
Украинская правда
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