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Украинского бойца ранили на Донбассе, еще двое получили боевое поражение

Четверг, 5 марта 2020, 17:46
Украинского бойца ранили на Донбассе, еще двое получили боевое поражение

В течение текущих суток в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое поражения.

Источник: пресс служба штаба ООС в Facebook

Детали: Указывается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстрелами  артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще восемь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
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