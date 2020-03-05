Украинского бойца ранили на Донбассе, еще двое получили боевое поражение

В течение текущих суток в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое поражения.

Источник: пресс служба штаба ООС в Facebook

Детали: Указывается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстрелами артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще восемь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".