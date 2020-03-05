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Одесского депутата по делу "Краян" отправили под домашний арест

Четверг, 5 марта 2020, 18:15
Олег Бабенко

Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный арест депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, который является подозреваемым по делу завода "Краян".

Источник: пресс-служба ВАКС.

Дословно ВАКС: "В четверг, 5 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к депутату Одесского областного совета мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Детали: Бабенко подозревают в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Что было раньше: Перед этим ВАКС выбрал Бабенко мерe пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен. Так как залог не был внесен в предусмотренный законодательством срок, ВАКС выбрал другую меру пресечения.

За  другого подозреваемого по делу завода "Краян" ексдепутата Александра Дубового 5 февраля внесли почти 16 млн гривен залога.

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Предыстория:

  • 24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян", в которой фигурирует и мэр города Геннадий Труханов.
  • Речь идет о депутате Одесского облсовета от БПП Олеге Бабенко, бывшей помощнице Труханова Елене Поповой, экс-нардепе Александре Дубовом и бывшем депутате Килийского райсовета Одесской области Анатолие Коломийце.
  • Дубовой и Бабенко контролировали ряд фирм-"прокладок" в перепродаже завода "Краян" горсовету Одессы.
  • Чиновники подозреваются в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) УК.

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Темы: ТрухановАнтикоррупционный судОдесса
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