Одесского депутата по делу "Краян" отправили под домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный арест депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, который является подозреваемым по делу завода "Краян".

Источник: пресс-служба ВАКС.

Дословно ВАКС: "В четверг, 5 марта, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к депутату Одесского областного совета мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Детали: Бабенко подозревают в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Что было раньше: Перед этим ВАКС выбрал Бабенко мерe пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен. Так как залог не был внесен в предусмотренный законодательством срок, ВАКС выбрал другую меру пресечения.

За другого подозреваемого по делу завода "Краян" ексдепутата Александра Дубового 5 февраля внесли почти 16 млн гривен залога.

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