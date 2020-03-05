Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сюмар: Рябошапку увольняют за то, что мало политических подозрений подписал

Четверг, 5 марта 2020, 18:45
Сюмар: Рябошапку увольняют за то, что мало политических подозрений подписал

Депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар считает, что Руслана Рябошапку снимают с должности генерального прокурора, так как президент Владимир Зеленский хотел от него больше подозрений своим политическим оппонентам.

Источник: выступление Сюмар с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании, посвященном выражению недоверия генпрокурору Рябошапке

Прямая речь: "7 месяцев назад я помню Руслана Рябошапку как яркого, красивого представителя dream-team команды Владимира Зеленского, которого возили по Европам и показывали молодое, обновленное лицо действующей власти. Сегодня в зале я вижу, как его увольняет сама власть, называя словом "оно"....

Президент сказал, что он (Рябошапка) не справился. Давайте разберемся, с чем он справился, а с чем нет.

Первое, что я помню, – это дела против ветеранов и волонтеров. Сам генпрокурор затем признал, что доказательств, по его мнению, недостаточно. Но Юлия Кузьменко, Raffmaster (Андрей Антоненко – ред.) находятся за решеткой уже не первый месяц, Яна Дугарь на домашнем аресте.

Вместо этого мы увидели освобождение "беркутовцев", которые с '15 -го года были за решеткой. Их отпустили сегодня – отдали российским боевикам. Наверное, надо было кому-то политически попиариться и где продемонстрировать новый политический курс Украины.

Мы много говорили о справедливости, если мы избавимся от депутатской неприкосновенности. У нас есть первое подозрение, подписанное генеральным прокуратором Русланом Рябошапкой. Она подписана нашей коллеге Софии Федине – по поводу того, что она записала ролик в Ютюбе, где сказала (в адрес Владимира Зеленского – ред.), что никто не бессмертен. И за это она получила фактически политическое подозрение.

Но за это ли, за эти ли просчеты сегодня увольняют Руслана Рябошапку? Нет. Его увольняют за то, что он мало подписал политически мотивированных подозрений. И об этом сегодня объявляется с этой высокой трибуны, показывая полное уничтожение европейских стандартов и открывая дорогу в Европейский суд по правам человека любым политикам, против которых такие политические подозрения будут выписываться.

Его обвиняют в том, что он встретился с послами. Коллеги, а с каких пор встреча с послами ЕС и НАТО стала преступлением в Украине? Может, мы развернули свой внешнеполитический курс?

Давайте будем откровенными. На самом деле, история с Русланом Рябошапкой – это о том, как получить еще более своего генерального прокурора. Как из 100% своего генерального прокурора получить Виктора Пшонку, который будет подписывать и штамповать эти политически мотивированные подозрения".

Детали: По мнению Сюмар, этим "шабашем пророссийских сил" представители власти вместе с олигархами сейчас "сделали" не Руслана Рябошапку, а самих себя.

Предыстория:

  • В конце февраля "Украинской правде" стало известно, что в Государственном бюро расследований готовили проекты подозрений пятому президенту Украины Петру Порошенко, но Офис генпрокурора их заворачивал из-за плохого качества.
  • 4 марта перед отчетом правоохранителей в Верховной Раде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что последней каплей для увольнения Рябошапки могло стать неподписание подозрения Порошенко.
  • Сам Рябошапка отрицал, что в Офисе президента от него требовали подписать подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.
  • Однако 5 марта Рябошапка заявил, что "не стал ничьим слугой" и был независимым, а "независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить"

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаОфис генпрокурораВерховная РадаЕвропейская солидарностьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: