Сюмар: Рябошапку увольняют за то, что мало политических подозрений подписал

Депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар считает, что Руслана Рябошапку снимают с должности генерального прокурора, так как президент Владимир Зеленский хотел от него больше подозрений своим политическим оппонентам.

Источник: выступление Сюмар с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании, посвященном выражению недоверия генпрокурору Рябошапке

Прямая речь: "7 месяцев назад я помню Руслана Рябошапку как яркого, красивого представителя dream-team команды Владимира Зеленского, которого возили по Европам и показывали молодое, обновленное лицо действующей власти. Сегодня в зале я вижу, как его увольняет сама власть, называя словом "оно"....

Президент сказал, что он (Рябошапка) не справился. Давайте разберемся, с чем он справился, а с чем нет.

Первое, что я помню, – это дела против ветеранов и волонтеров. Сам генпрокурор затем признал, что доказательств, по его мнению, недостаточно. Но Юлия Кузьменко, Raffmaster (Андрей Антоненко – ред.) находятся за решеткой уже не первый месяц, Яна Дугарь на домашнем аресте.

Вместо этого мы увидели освобождение "беркутовцев", которые с '15 -го года были за решеткой. Их отпустили сегодня – отдали российским боевикам. Наверное, надо было кому-то политически попиариться и где продемонстрировать новый политический курс Украины.

Мы много говорили о справедливости, если мы избавимся от депутатской неприкосновенности. У нас есть первое подозрение, подписанное генеральным прокуратором Русланом Рябошапкой. Она подписана нашей коллеге Софии Федине – по поводу того, что она записала ролик в Ютюбе, где сказала (в адрес Владимира Зеленского – ред.), что никто не бессмертен. И за это она получила фактически политическое подозрение.

Но за это ли, за эти ли просчеты сегодня увольняют Руслана Рябошапку? Нет. Его увольняют за то, что он мало подписал политически мотивированных подозрений. И об этом сегодня объявляется с этой высокой трибуны, показывая полное уничтожение европейских стандартов и открывая дорогу в Европейский суд по правам человека любым политикам, против которых такие политические подозрения будут выписываться.

Его обвиняют в том, что он встретился с послами. Коллеги, а с каких пор встреча с послами ЕС и НАТО стала преступлением в Украине? Может, мы развернули свой внешнеполитический курс?

Давайте будем откровенными. На самом деле, история с Русланом Рябошапкой – это о том, как получить еще более своего генерального прокурора. Как из 100% своего генерального прокурора получить Виктора Пшонку, который будет подписывать и штамповать эти политически мотивированные подозрения".

Детали: По мнению Сюмар, этим "шабашем пророссийских сил" представители власти вместе с олигархами сейчас "сделали" не Руслана Рябошапку, а самих себя.

Предыстория: