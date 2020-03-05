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Путин и Эрдоган достигли договоренности по сирийскому Идлибу - СМИ

Четверг, 5 марта 2020, 18:57

В четверг в Москве состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, в ходе которой была достигнута договоренность относительно сирийского Идлиба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Подробности договоренности скоро будут обнародованы, отмечает издание.

Турецкая и российская делегации провели дипломатические переговоры о возможном прекращении огня на севере Сирии.

Встреча прошла на фоне растущей напряженности в Северной сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемый Россией режим Башара Асада нанес удар по мирным жителям и турецких солдатах, что повышает вероятность прямого столкновения между российскими и турецкими силами.

За почти трехчасовым саммитом двух президентов последовала межпарламентская встреча.

Оба лидера подчеркнули необходимость достижения договоренности в начале переговоров в Кремле.

"Мы должны говорить о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного больше не повторилось, и чтобы это не разрушило российско-турецкие отношения, к которым я и, как я знаю, вы тоже очень бережно относитесь", - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что принятые на встрече решения ослабят напряженность в регионе и в Турции.

Перед визитом в Россию Эрдоган выразил надежду, что переговоры 5 марта в Москве должны привести к немедленному прекращению огня в Сирии.

Эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямым противостоянием двух крупных иностранных государств.

После обострения конфликта в сирийской провинции Идлиб и гибели десятков турецких военных Турция объявила об открытии своих границ в ЕС, и тысячи беженцев возобновили попытки незаконно попасть в Грецию.

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Темы: СирияЭрдоганПутин
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