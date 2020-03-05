Шесть "слуг" и "Голос" против: как голосовали фракции за освобождение Рябошапки

На сайте парламента появились результаты голосования за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки.

Источник: сайт Рады

Детали: Из "Слуги народа" постановление поддержали 179 нардепов, шестеро против, остальные воздержались.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" единогласно поддержала увольнение Рябошапки.

Все присутствующие нардепы "Европейской солидарности" и "Батькивщины" воздержались.

Фракция "Голос" в полном составе проголосовала против отставки генерального прокурора.

Депутатские группы "Доверие", "За будущее" и внефракционные проголосовали "за".

Предыстория: Рада отправила Рябошапку в отставку.

Что этому предшествовало: