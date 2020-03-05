Шесть "слуг" и "Голос" против: как голосовали фракции за освобождение Рябошапки
Четверг, 5 марта 2020, 19:18
За увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки проголосовали почти все нардепы "Слуги народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутатские группы и внефракционных.
Источник: сайт Рады
Детали: Из "Слуги народа" постановление поддержали 179 нардепов, шестеро против, остальные воздержались.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" единогласно поддержала увольнение Рябошапки.
Все присутствующие нардепы "Европейской солидарности" и "Батькивщины" воздержались.
Фракция "Голос" почти в полном составе проголосовала против отставки генерального прокурора.
Депутатские группы "Доверие", "За будущее" и внефракционные проголосовали "за".
Предыстория: Рада отправила Рябошапку в отставку.
Что этому предшествовало:
- В среду Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
- После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания в четверг в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Инициаторы недоверия - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
- Источники УП ранее сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.
- 4 марта "Голос" покинул сессионный зал перед голосованием за новый Кабмин.
Украинская правда