Шесть "слуг" и "Голос" против: как голосовали фракции за освобождение Рябошапки

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Четверг, 5 марта 2020, 20:18

На сайте парламента появились результаты голосования за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки.

Источник: сайт Рады

Детали: Из "Слуги народа" постановление поддержали 179 нардепов, шестеро против, остальные воздержались.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" единогласно поддержала увольнение Рябошапки.

Все присутствующие нардепы "Европейской солидарности" и "Батькивщины" воздержались.

Фракция "Голос" в полном составе проголосовала против отставки генерального прокурора.

Депутатские группы "Доверие", "За будущее" и внефракционные проголосовали "за".

Предыстория: Рада отправила Рябошапку в отставку.

Что этому предшествовало

  • В среду Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
  • После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания в четверг в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
  • Инициаторы недоверия - 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
  • Источники УП ранее сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Украинская правда
Темы: Рябошапка Верховная Рада Генпрокуратура


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