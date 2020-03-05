Новости 5 марта: отставка Рябошапки, выпуск с "Новых Санжар"

Рада отправила Рябошапку в отставку, конец обсервации: людей из Новых Санжар выпускали Зеленский с Аваковым — актуальные новости 5 марта.

О Рябошапке

Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности — за соответствующее постановление проголосовали 263 народных депутата.

О "Новых Санжарах"

Президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВС Арсен Аваков и главный санврач Украины Виктор Ляшко приехали в Новые Санжары, где истекла 14-дневная обсервация эвакуированных из Китая.

Украина будет вынуждена принять эпидемиологические меры в связи с распространением коронавируса: на время запретить массовые мероприятия и закрыть учебные заведения.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Черновицкой области еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве.

На первой станции киевского метро запустили 4G — скоростной мобильный интернет стал доступен на Академгородке.

Зеленский предложил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Уханя из-за собачки, возвращаться домой, а песика оставить в посольстве, пока Китай не позволит вывозить животных.