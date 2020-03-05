Шмыгаль заверил, что Дубилет остался в его команде

Новоизбранный премьер Денис Шмыгаль рассказал, что бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет остался работать в новом правительстве.

Источник: Шмыгаль в эфире "Право на власть"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство - это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Он едет отдохнуть, но будет продолжать работать".

Детали: Премьер уточнил, что в Дубилета пока нет должности.

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Что было раньше: 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

Дубилет – украинский бизнесмен, экс-IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank.

Его назначили как и все правительство Гончарука в сентябре 2019 года. С начала работы Дубилет боролся с лишней документной волокитой в правительстве.

Он стал инициатором оценки численности наличного населения Украины и выступал против обычной переписи из-за высокой себестоимости.

Кроме того экс-министр занимался ревизией зданий правительства. В частности, он обнаружил и закрыл в помещениях кабинета министров парикмахерскую, отделение Ощадбанка.

Также он заявил, что правительство отдаст под приватизацию 4-5 заброшенных госзданий в центре Киева, которые используются неэффективно.