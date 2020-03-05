Открытие рынка земли должен решаться только на референдуме - Шмыгаль
Четверг, 5 марта 2020, 22:56
Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть"
Прямая речь Шмыгаля: "Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме".
Детали: Также премьер отметил, что украинцы должны иметь право, а не обязанность, продавать землю.
Напомним: Между первым и вторым чтением законопроекту о запуске рынка земли, как об этом заявил президент Владимир Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать иностранцам разрешение на покупку земель.
Украинская правда