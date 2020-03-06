Синоптики рассказали, какой будет погода в Международный день борьбы за права женщин

На ежегодный феминистский праздник, являющийся символом борьбы женщин за права человека 8 марта в Украине осадки вероятные только ночью в отдельных областях, ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Источник: гидрометцентр

"Без осадков, лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​5-10° тепла, в Карпатах 0-5° тепла, на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°, на Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму до 17°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ночью местами небольшой дождь, туман; днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем ​​12-14°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.

Согласно прогнозу, 7 марта в западных и местами северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег), на остальной территории без осадков. 8 марта в Украине, кроме юго-восточной части, дожди, в южных и центральных областях местами грозы.

Ветер южный, 7-12 м/с, 8 марта в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем в западных и северных областях 8-13° (8 марта на западе 4-9° тепла), в Карпатах ночью и днем ​​около 0°, на остальной территории 11-16°, 8 марта в восточных и Днепропетровской областях до 18°.

На Киевщине 7 марта местами небольшой дождь; 8 марта умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

Синоптики не прогнозируют осадки в западных, 10 марта и в большинстве северных областей без осадков, на остальной территории небольшие, ночью 9 марта в северо-восточной части умеренные дожди.

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем ​​9-14° (9 марта на юго-востоке страны до 18°), в северных областях 6-12°.

В столичном регионе ночью 9 марта небольшой дождь, в остальное время без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°.