В США за сутки обнаружили 68 новых больных COVID-19

296 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 06:29

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.

В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования. 

В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В СШВ зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в ЮАР, Боснии и Герцоговине

Читайте также: 

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус 6 марта 2020, 01:18
МВФ предоставляет $50 млрд пострадавшим от коронавируса странам 5 марта 2020, 16:49
Заместителя Ермака упаковали в капсулу: показывали Зеленскому спецвертолет 5 марта 2020, 15:11
Все новости
Главные новости
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Зеленский о Рябошапке: Нет результата – не занимай место
Все новости
опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

здоровье

Как правильно кашлять в людных местах

Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів