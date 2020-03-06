В США за сутки обнаружили 68 новых больных COVID-19

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.

В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В СШВ зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в ЮАР, Боснии и Герцоговине

Читайте также:

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: