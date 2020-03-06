В США за сутки обнаружили 68 новых больных COVID-19
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: В Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.
В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования.
В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.
В СШВ зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.
О первых случаях выявления вируса заявили в ЮАР, Боснии и Герцоговине
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля