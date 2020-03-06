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Премьер говорит, что Емец будет сочетать должность министра с практикой хирурга

Пятница, 6 марта 2020, 08:52
Премьер говорит, что Емец будет сочетать должность министра с практикой хирурга

Министр здравоохранения Илья Емец будет сочетать эту должность с медицинской практикой кардиохирурга.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, сочетая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет".

Детали: Шмыгаль отметил, что Емец "как никто другой понимает необходимость медреформы".

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую Уляной Супрун.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгеля и за новый состав правительства.

Справка: 64 летний Илья Емец – один из самых известных украинских врачей. Он родился в Воркуте в многодетной украинской семье. В 1979 году он окончил Киевский медицинский институт по специальности "хирургия". 23 года проработал с Николаем Амосовым.

У Емца есть опыт работы в правительстве – он возглавлял Минздрав Украины во времена премьерства Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

Емец вошел в состав рабочей группы, которая должна проанализировать ход реформы украинской медицины, которую внедряла Уляна Супрун.

Знать больше: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Темы: МинздравКабинет министров
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