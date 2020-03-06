Премьер говорит, что Емец будет сочетать должность министра с практикой хирурга
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Пятница, 6 марта 2020, 09:52
Министр здравоохранения Илья Емец будет сочетать эту должность с медицинской практикой кардиохирурга.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть", которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, сочетая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет".
Детали: Шмыгаль отметил, что Емец "как никто другой понимает необходимость медреформы".
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