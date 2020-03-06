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Кулеба поделился планами по реформе министерства

Пятница, 6 марта 2020, 10:09
Кулеба поделился планами по реформе министерства

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет усилить институт заместителей министра.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Кулеба говорил об этом на встрече с сотрудниками ведомства, которая состоялась накануне, пишет "Европейская правда".

Кулеба сказал, что "главное в МИД - это люди", и, по его словам, отныне самым важным человеком в министерстве должен стать не министр, а атташе.

"Человек, который снизу будет мотивировать людей, подталкивать вверх процессы и получать свою награду в виде карьерного роста. Работать по принципу, когда я раздаю поручение - не мой стиль. Я всегда жду, чтобы ко мне приходили и говорили: "А давайте сделаем вот это", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что стремится изменить систему работы таким образом, чтобы "человек с низового звена был во всех процессах, а не сидел закрытым в кабинете, выполняя поручения сверху".

"Я прошу, чтобы кроме руководящего звена во встречах министра участвовали деск-офисеры. Люди, которые изучили предмет. И я хочу, чтобы такую ​​же практику ввели заместители министра, руководители департаментов", - сказал министр.

Кулеба также хочет усилить институт заместителей министра, "чтобы их уровень был равен министру".

"Заместители министра будут пользоваться моим полным доверием. Разговор с заместителем министра будет иметь такой же вес, как разговор с министром. Это будет касаться не только внутренних, но и международных встреч. Исключением будут лишь несколько стран, с учетом их внутренней ситуации", - сообщил Кулеба.

Он также планирует добиваться повышения финансирования министерства, поскольку, по его словам, МИД в сравнении с другими министерствами "недооценен".

Верховная рада назначила Дмитрия Кулебу, который был вице-премьером в правительстве Гончарука, новым министром иностранных дел Украины 4 марта.

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Темы: МИД
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