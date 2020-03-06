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Экс-прокурор Киева, пойманный на $150 тысячах взятки, 4 года избегает наказания и живет в роскоши

Пятница, 6 марта 2020, 12:04
Экс-прокурор Киева, пойманный на $150 тысячах взятки, 4 года избегает наказания и живет в роскоши

Бывший  прокурор Подольского района Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в $150 тыс., четвертый год избегает наказания, ему удалось снять или избежать ареста большей части земельных участков, автомобилей и недвижимого имущества.

Источник: расследование программы "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Дело задержанного на взятке экс-прокурора Шевченковского и Подольского районов Киева Сергея Нечипоренко течение 4 лет находится в судах.

Проанализировав дело, журналисты обнаружили, что Нечипоренко до сих пор удается избегать наказания: он свободно передвигается по миру, ему вернули загранпаспорт и уменьшили залог в 15 раз.

Дословно: "Нечипоренко сих пор не получил приговор и свободно путешествует по миру, а также вывел из-под ареста многочисленное элитное движимое и недвижимое имущество в Украине, переписав его на жену Ирину Орехову, с которой он развелся через две недели после задержания".

Детали: За период прокурорской службы и после нее семья Сергея Нечипоренко стала собственником элитного имущества в Украине и автопарка дорогих авто.

 
 

В частности, семья Нечипоренко приобрела дом площадью 250 кв. м в с.Халепья Киевской обл. с искусственным озером, теннисным кортом и бассейном. Также супруги стали владельцами 4-комнатной квартиры в жилом комплексе "Петропавловский" в пригороде Киева и офисных помещений в центре столицы.

После ухода с госслужбы в результате люстрации Нечипоренко с женой продолжили покупать элитное имущество: в 2015 г. Орехова приобрела в с.Лесники Киевской области земельный участок под двухэтажным недостроем и дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке - почти 300 кв. м, с домом охраны и бассейном.

В трех городах Болгарии семья Нечипоренко имеет ряд элитного имущества: в Бургасе - квартиру и паркоместо, записанные на тещу экс-прокурора Галину Орехову. В Святой Власе она же стала обладательницей еще двух апартаментов. После задержания Нечипоренко его уже формально экс-жена приобрела квартиру в том же доме, где и мать.

В г. София журналисты также разыскали недвижимость семьи экс-прокурора - квартиру и паркоместо, владелицей которых теща Нечипоренко стала за месяц до его задержания. За это имущество она заплатила более 5 млн гривен.

По данным источников "Схем" в налоговой, официальных доходов самого Нечипоренко, его тещи и жены не хватило бы для приобретения этой недвижимости.

Также, как выяснили СМИ, старший сын Нечипоренко получил образование в частных школах Великобритании в пригороде Лондона. По данным журналистов, один семестр в частной школе-пансионате Hurtwood House стоил более полумиллиона гривен.

Как отмечают "Схемы", решения по делу Нечипоренко принимались в Шевченковском и Печерском судах.

Дословно: "Печерский первым начал накладывать аресты на имущество, в Шевченковском дело слушается уже более трех лет".

"В Печерском, где накладывали и снимали аресты с имущества, систематически не вызывались прокуроры или наоборот - они сами не приходили. Причины затягивания рассмотрения дела в Шевченковском суде аналогичные - болели судьи и не приходили прокуроры. Также там до сих пор не допросили ни одного свидетеля".

Сергея Нечипоренко связывали с семьей экс-нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова и называли его зятем, однако сам Кивалов это опровергал.

Напомним,

  • Сергей Нечипоренко был задержан 30 ноября 2015 г. за вымогательство и получение $150 тыс. взятки.
  • Суд арестовал Нечипоренко и его действующего заместителя, прокурора Подольского района Алексея Белого, также задержанного по подозрению во взяточничестве, и назначил залог в 3,45 млн грн каждому.

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Темы: прокуратурасудвзятка
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