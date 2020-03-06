Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу

Новая глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что главной задачей для ее ведомства является проведение индексации и повышение пенсий.

Источник: пресс-служба Министерства социальной политики

Дословно: "Первоочередная задача, которая сейчас стоит для министерства, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране".

Детали: Министр поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты во время первой встречи с коллективом министерства.

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