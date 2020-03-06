Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу

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Пятница, 6 марта 2020, 15:35

Новая глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что главной задачей для ее ведомства является проведение индексации и повышение пенсий.

Источник: пресс-служба Министерства социальной политики

Дословно: "Первоочередная задача, которая сейчас стоит для министерства, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране".

Детали: Министр поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты во время первой встречи с коллективом министерства.

Предыстория:

  • Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое правительство пересмотрит государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.
  • В  Минсоцполитики сообщили, что в Украине трижды за год повысят максимальную пенсию.

Украинская правда
Темы: Минсоцполитики пенсии Лазебная


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