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Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу

Пятница, 6 марта 2020, 14:35
Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу

Новая глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что главной задачей для ее ведомства является проведение индексации и повышение пенсий.

Источник: пресс-служба Министерства социальной политики

Дословно: "Первоочередная задача, которая сейчас стоит для министерства, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране".

Детали: Министр поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты во время первой встречи с коллективом министерства.

Предыстория:

  • Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое правительство пересмотрит государственный бюджет в части увеличения расходов для выплаты пенсий.
  • В  Минсоцполитики сообщили, что в Украине трижды за год повысят максимальную пенсию.

Украинская правда

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Темы: МинсоцполитикипенсииЛазебная
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