В одесском соборе отлученный священник устроил драку

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Пятница, 6 марта 2020, 16:01

В кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе отлученный от церкви священник вместе со своей женой устроил драку.

Источник: одесское издание "Думская"

Детали: Издание указывает, что конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается уже год, с февраля 2019 года. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник и его сторонники, которые поддерживают экс-патриарха Филарета, восстали против одесского епископа ПЦУ Павла и попытались взять под контроль этот храм.

В результате архиерей запретил Сенику в служении "до полного покаяния и исправления".

Верующие, поддерживающие Сеника, обвинили Павла в "узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением".

Сама драка произошла 3 марта.

Одесская епархия ПЦУ заявила, что между ними и Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника - в другое время. По их версии, 3 марта Сеник соглашение нарушил.

Прямая речь представителя ПЦУ: "Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, то читает. Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, не понравилось жене Сеника.

Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил его по лицу, после чего началась потасовка. Мы вызвали полицию и написали заявления".

Темы: церковь Одесса


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