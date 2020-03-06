СБУ: Платежные системы использовали для финансирования "ЛНР", помогал банк в Киеве

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании масштабного механизма финансирования так называемой "ЛНР", организованного посредством банковских и небанковских электронных платежных систем.

Источник: СБУ

Дословно: "В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины.

Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР" они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр".

Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денег с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" во временно оккупированных районах Луганской области функционирует разветвленная система отделений.

В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.

Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины "услуги" по перечислению и получению денег, в частности, с подконтрольных украинской власти территорий.

С прибылей организаторы платили "налоги" в фейковым госорганам псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов".

Детали: Следователи СБУ задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года, вразрез с требованиями действующего законодательства, проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

По материалам СБУ заблокированы карточные счета, которые организаторы использовали для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых было более 20 миллионов гривен.

Руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинским властям территории, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к ответственности всех участников махинаций.