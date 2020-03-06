В Украине осудили агента ФСБ РФ за убийство АТОвца

В Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который признан виновным в убийстве украинского военного, участника АТО Ивана Мамчура в 2016 году.

Источник: приговор Ровенского горсуда, который цитирует Liga.net

Детали Суд установил, что в 2016 году в Москве гражданина Украины Олега Смородинова завербовали сотрудники ФСБ. Он должен был завербовать ряд украинских военных с целью проведения подрывной деятельности внутри страны, а если те откажутся - убить.

После отказа Мамчура от сотрудничества с РФ, в тот же день Смородинов застрелил военного в подъезде его дома. За преступление Смородинов получил около $5000 и 300 тысяч рублей.

Смородинов признал свою вину в совершении госизмены и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесли 2 марта.

Предыстория: 16 сентября 2016 года в Ровно убили майора Мамчура, который работал в ровенском СИЗО.

С помощью ДНК-анализа были установлены убийцы. Их следы остались на пистолете и окурках.