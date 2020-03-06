В Украине осудили агента ФСБ РФ за убийство АТОвца

787 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 17:58

В Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который признан виновным в убийстве украинского военного, участника АТО Ивана Мамчура в 2016 году.

Источник: приговор Ровенского горсуда, который цитирует Liga.net

Детали Суд установил, что в 2016 году в Москве гражданина Украины Олега Смородинова завербовали сотрудники ФСБ. Он должен был завербовать ряд украинских военных с целью проведения подрывной деятельности внутри страны, а если те откажутся - убить.

После отказа Мамчура от сотрудничества с РФ, в тот же день Смородинов застрелил военного в подъезде его дома. За преступление Смородинов получил около $5000 и 300 тысяч рублей.

Смородинов признал свою вину в совершении госизмены и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесли 2 марта.

Предыстория: 16 сентября 2016 года в Ровно убили майора Мамчура, который работал в ровенском СИЗО.

С помощью ДНК-анализа были установлены убийцы. Их следы остались на пистолете и окурках.

Украинская правда
Темы: Ровно суд ФСБ убийство


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ задержала заказчика убийства общественного активиста 10 февраля 2020, 18:35
В Ровно стреляли возле ночного клуба, есть пострадавший 5 января 2020, 16:41
В Ровно запретили гей-прайды 24 декабря 2019, 17:39
Все новости
Главные новости
Коронавирус и нардеп: Волошин раскрыл детали своей изоляции
Повысить пенсии: новый министр соцполитики назвала свою главную задачу
Нардепа ОПЗЖ, который контактировал с инфицированным коронавирусом, изолировали
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ
Все новости
опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

советы

Как поддерживать дружбу на расстоянии

Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів