Штаб ООС сообщил о еще одном раненом за день
Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: Пресс-служба штаба Операции объединенных сил
Детали: Сообщается, что украинские позиции обстреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще один в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В штабе напомнили, что в результате подрыва БМП один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения.
Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
Что этому предшествовало:
- Днем в штабе сообщили, что на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.