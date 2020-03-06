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Штаб ООС сообщил о еще одном раненом за день

Пятница, 6 марта 2020, 18:15
Штаб ООС сообщил о еще одном раненом за день

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: Пресс-служба штаба Операции объединенных сил

Детали: Сообщается, что украинские позиции обстреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще один в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В штабе напомнили, что в результате подрыва БМП один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения.

Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Что этому предшествовало:

  • Днем в штабе сообщили, что на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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