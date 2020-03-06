Дела Майдана: судью подозревают в подделке документов и незаконном задержании протестующих
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Пятница, 6 марта 2020, 19:23
Государственное бюро расследования сообщило о подозрении бывшему председателю Днепровского районного суда города Киева по делам Майдана.
Источник: ГБР
Детали: Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского районного суда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 посредством вмешательства в автоматизированный документооборот, принял незаконное задержание 11 майдановцев.
Бывшего главу суда подозревают в:
- организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений;
- незаконном препятствовании организации и проведения Майдана;
- незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.
Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.
Напомним: Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.
Украинская правда
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