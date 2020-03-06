Государственное бюро расследования сообщил о подозрении в делах Майдана бывшему председателю Днепровского районного суда города Киева Владимиру Химичу.

Источник: ГБР

Детали: Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского районного суда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 посредством вмешательства в автоматизированный документооборот, поддержал арешт 11 майдановцев.

Бывшего главу суда подозревают в:

организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений;

незаконном препятствовании организации и проведения Майдана;

незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.

Напомним: Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.