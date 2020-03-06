Новости 6 марта: вода в Крым, ОПЗЖ и коронавирус

Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы, депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса — актуальные новости 6 марта.

О воде в Крым

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть" заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым — это Украина.

После эфира он написал в Facebook, что правительство не может подавать воду на полуостров до его деоккупации и возвращения в состав Украины.

На заседании Рады Шмыгаль заявил, что о возобновлении промышленной подачи воды речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.

В представительстве президента Украины в АР Крым заявляют, что восстановление водоснабжения в оккупированный Крым со стороны Украины возможно лишь при условии полной деоккупации полуострова.

Власть оккупантов не советует крымчанам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды с Украины.

О Волошине

Депутат ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля встречался с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

"Никто меня не изолировал": Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров" и какое-то время будет находится дома.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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