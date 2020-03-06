Шмыгаль не будет увольнять руководство таможни до завершения аудита

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Пятница, 6 марта 2020, 22:00

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что не собирается менять руководство таможни, пока не узнает причину невыполнения бюджета.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать детально, во-первых, причины невыполнения бюджета (на таможне - ред.) за первые два месяца, во-вторых, мы ищем источники и направления, по которым мы в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача".

Детали: Премьер отметил, что его команда ежедневно, в том числе и на выходных, будет работать с финансовым блоком, с руководителями таможни, налоговой, казначейством.

Когда проверят всю информацию и проведут аудит - предоставят информацию украинцам. Сейчас Шмыгаль не имеет фундаментальных оснований проводить кадровые изменения на таможне.

Напомним:

Украинская правда
Темы: таможня Шмыгаль бюджет


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