Шмыгаль не будет увольнять руководство таможни до завершения аудита
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что не собирается менять руководство таможни, пока не узнает причину невыполнения бюджета.
Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова"
Прямая речь Шмыгаля: "Мы сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать детально, во-первых, причины невыполнения бюджета (на таможне - ред.) за первые два месяца, во-вторых, мы ищем источники и направления, по которым мы в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача".
Детали: Премьер отметил, что его команда ежедневно, в том числе и на выходных, будет работать с финансовым блоком, с руководителями таможни, налоговой, казначейством.
Когда проверят всю информацию и проведут аудит - предоставят информацию украинцам. Сейчас Шмыгаль не имеет фундаментальных оснований проводить кадровые изменения на таможне.
Напомним:
- Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.
- За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.
- В феврале бывший премьер Алексей Гончарук заявлял, что поступления от Государственной таможенной службы, как ожидается, будут недовыполнены.