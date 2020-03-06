Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Порошенко

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Источник: адвокат Игорь Головань у Facebook

Прямая речь Голованя: "Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко".

Детали: Под сообщением адвокат прикрепил выписку с Единого реестра досудебных решений. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

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Что было раньше: 6 марта Порошенко приходил к ГБР и требовал возбудить дело против Дубинского.

Предыстория: