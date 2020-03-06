Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Порошенко
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Источник: адвокат Игорь Головань у Facebook
Прямая речь Голованя: "Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко".
Детали: Под сообщением адвокат прикрепил выписку с Единого реестра досудебных решений. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.
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Что было раньше: 6 марта Порошенко приходил к ГБР и требовал возбудить дело против Дубинского.
Предыстория:
- 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
- Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
- Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.
- Утром 28 февраля Порошенко приходил в Государственное бюро расследований на допрос самостоятельно.