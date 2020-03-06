Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского – адвокат Порошенко

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Пятница, 6 марта 2020, 22:44

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Источник: адвокат Игорь Головань у Facebook

Прямая речь Голованя: "Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко".

Детали: Под сообщением адвокат прикрепил выписку с Единого реестра досудебных решений. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

 

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Что было раньше: 6 марта Порошенко приходил к ГБР и требовал возбудить дело против Дубинского.

Предыстория:

  • 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
  • Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
  • Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода. 
  • Утром 28 февраля Порошенко приходил в Государственное бюро расследований на допрос самостоятельно.

Украинская правда
Темы: Порошенко Дубинский Офис генпрокурора


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