Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: четыре новых случая зафиксированы в Польше

Пятница, 6 марта 2020, 23:37
Коронавирус: четыре новых случая зафиксированы в Польше

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19

Источник: министр здравоохранения Лукаш Шумовский, сообщает Укринформ

Дословно: "Один из зараженных - это лицо, путешествовала автобусом с первым больным коронавирус в Польше, о заражении которого стало известно в среду. Кроме того, двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19 вернулись из Италии. Четвертый человек заразился на короновирус в Великобритании ".

Детали: По словам министра, все зараженные являются людьми молодого и среднего возраста, их жизни не угрожает опасность. Заражены COVID-19 находятся в инфекционных больницах Вроцлава, Щецина и города Оструда.

Министр призвал поляков сохранять спокойствие и действовать рационально, чтобы не вызвать паники и не дестабилизировать систему здравоохранения.

Напомним:

  • Первый случай коронавируса в Польше подтвердили 4 марта.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

Читайте также:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: