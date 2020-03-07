Коронавирус: четыре новых случая зафиксированы в Польше

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Суббота, 7 марта 2020, 00:37

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19

Источник: министр здравоохранения Лукаш Шумовский, сообщает Укринформ

Дословно: "Один из зараженных - это лицо, путешествовала автобусом с первым больным коронавирус в Польше, о заражении которого стало известно в среду. Кроме того, двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19 вернулись из Италии. Четвертый человек заразился на короновирус в Великобритании ".

Детали: По словам министра, все зараженные являются людьми молодого и среднего возраста, их жизни не угрожает опасность. Заражены COVID-19 находятся в инфекционных больницах Вроцлава, Щецина и города Оструда.

Министр призвал поляков сохранять спокойствие и действовать рационально, чтобы не вызвать паники и не дестабилизировать систему здравоохранения.

Напомним:

  • Первый случай коронавируса в Польше подтвердили 4 марта.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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Темы: коронавирус Польша


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