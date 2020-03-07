США в ООН призвали мировое сообщество вводить санкции против России

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Суббота, 7 марта 2020, 01:23

Заместитель представителя США в ООН Черити Норман Шале призвала мир вводить санкции против России за ее действия в оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "С 2014 года следующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играл ведущую роль в оккупационном режиме. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, применяли пытки к крымскотатарских активистов. Призываем другие страны ввести такие же ограничения".

Детали: Американский дипломат также призвал Россию предоставить доступ ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова, чтобы международные миссии могли наблюдать и документировать все, что там происходит.

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.
  • Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
  • Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

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Темы: США Росcия Крым оккупация аннексия


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