"Исламское государство" взяло ответственность за нападение, где погибли 32 человека

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека и 58 были ранены.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Экстремисты напали на людей, которые пришли к мемориалу убитого боевиками лидера народа хазареив Абдул-Али Мазари. Среди присутствующих на церемонии представителей афганского руководства был глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Ему удалось остаться невредимым.

Ранее талибы немедленно заявили о своей непричастности к нападению.

Напомним: