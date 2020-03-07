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"Исламское государство" взяло ответственность за нападение, где погибли 32 человека

Суббота, 7 марта 2020, 00:43
Исламское государство взяло ответственность за нападение, где погибли 32 человека

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека и 58 были ранены.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Экстремисты напали на людей, которые пришли к мемориалу убитого боевиками лидера народа хазареив Абдул-Али Мазари. Среди присутствующих на церемонии представителей афганского руководства был глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Ему удалось остаться невредимым.

Ранее талибы немедленно заявили о своей непричастности к нападению.

Напомним:

  • США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может проложить путь к полному выводу иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.

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Темы: Афганистантерроризм
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