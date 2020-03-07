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Ракета компании SpaceX стартует к МКС

Суббота, 7 марта 2020, 02:10
Ракета компании SpaceX стартует к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX стартует к Международной космической станции.

Источник: трансляция запуска на канале SpaceX, "Интерфакс-Украина"

Детали: 20-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX планируется осуществить с мыса Канаверал ( штат Флорида ) в субботу в 6:50 по киевскому времени ( 11:50 p.m. EST, or 4:50 UTC on Saturday, March 7 )

Это будет уже третий полет корабля Cargo Dragon к МКС. Ранее он уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Cargo Dragon должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Через две минуты после старта от ракеты-носителя Falcon 9 должна отделиться первая многоразовая ступень, которая, как предполагается, затем вернется в точку старта. Она уже использовалась в ходе запуска в декабре 2019 года.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 9 марта. 

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около четырех недель. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов общим весом более 1800 килограмм.

Напомним:

  • Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

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Темы: космосСША
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