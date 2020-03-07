Формирования Российской Федерации вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один населенного пункта Зайцево.

Дословно: "Вчера, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".