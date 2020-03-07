Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США будут отправлять на карантин все банкноты, возвращающиеся из Азии

Суббота, 7 марта 2020, 09:19
США будут отправлять на карантин все банкноты, возвращающиеся из Азии

Федеральная резервная система США начала карантин долларов, которые она репатриирует из Азии, прежде чем вернуть их в финансовую систему США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сказал представитель Федеральной резервной системы, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.

По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "возможна" передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни. CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.

Всемирная организация здравоохранения, однако, гораздо более осторожна в отношении рисков, связанных с денежными купюрами, и советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.

Как глобальная резервная валюта, доллары США являются наиболее широко распространенными банкнотами в мире с общим объемом наличных в обороте около $1,75 трлн. Значительная часть денежной массы циркулирует за рубежом, особенно в Азии, где доллар часто сильнее местных валют.

Центральный банк США не пошел так далеко, как его коллеги в Китае и Корее, которые приказали обеззараживать банкноты местной валюты ультрафиолетовым светом или вообще уничтожать. Но чиновники ФРС находятся в постоянном контакте с CDC и Госдепартаментом по распространению вируса и готовы добавить другие регионы в свой карантинный список.

Темы: коронавирусСШАденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: