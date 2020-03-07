Суд по делу MH17 еще не знает, сколько будет свидетелей

Суд по делу о катастрофе MH17, который начинается 9 марта в Нидерландах, еще не знает, сколько свидетелей будет заслушано.

Источник: ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл в интервью "Интерфакс-Украина", представительство ЕС в Украине

Прямая речь: "Нам еще неизвестно, как много свидетелей – мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде. Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их – нам тоже неизвестно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие - это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд".

Детали: Вэйннобэл отметила, что именно суд будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания.

Она также сообщила, что аккредитацию для освещения судебного процесса запросило более 400 представителей медиа, в то время как для прессы в суде зарезервировано 15 мест.

Прямая речь: "В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65".

Детали: В то же время, в заявлении Высокого представителя ЕС от имени Евросоюза о начале судебного процесса по делу рейса MH17 говорится, что Европейский Союз еще раз выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры.

Дословно: "В то время, когда идет уголовное расследование Совместной следственной группы (JIT), Евросоюз призывает все государства, включая Российскую Федерацию, полностью сотрудничать со следствием согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2166".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

Глава JIT Фред Вестербеке сообщил, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий.

Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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