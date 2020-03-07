Премьер Греции: миграционное соглашение ЕС-Турция умерло из-за действий Анкары

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Суббота, 7 марта 2020, 12:11

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что знаковое соглашение, подписанное между Турцией и Европейским Союзом в 2016 году для ограничения нелегальной миграции, обрушилось из-за тактики Анкары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Прямо сейчас, будем честны, соглашение мертво. И мертво оно потому что Турция решила полностью нарушить соглашение за то, что произошло в Сирии", – сказал премьер Греции.

Мицотакис напомнил о сознательной попытке Турции использовать мигрантов и беженцев в качестве геополитических пешек для продвижения собственных интересов, заявив, что люди, которые пересекают границу Греции, не являются выходцами из Сирии, но уже давно живут в Турции и получают помощь от турецкой власти.

"Они (турки) систематически помогают, как на суше, так и на море, людям в их попытках проникнуть в Грецию. Европу нельзя шантажировать этой проблемой со стороны Турции", – заявил он.

Мицотакис призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "перестать быть подстрекателем фейковых новостей".

"Ми не те, кто заостряет этот конфликт, но у нас есть полное право... защитить наши суверенные границы", - отметил премьер Греции.

Темы: Греция Турция миграция ЕС


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