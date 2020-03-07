Зеленский: Людям надо дать уверенность, что ЕС ждет Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцам необходимо видеть четкие европейские перспективы государства.

Источник: интервью Зеленского The Guardian, опубликованное в субботу

Прямая речь: "Мы должны дать людям уверенность в том, что Европейский Союз ждет Украину".

"Люди действительно не верят в слова. Вернее, люди верят в слова только на протяжении какого-то времени. Затем они начинают искать действия".

Детали: По словам президента, канцлер Германии Ангела Меркель это понимает. Он также утверждает, что установил теплые отношения с Макроном, хотя и опасается недавних упоминаний президента Франции о необходимости более теплых отношений с Москвой.

Зеленский отметил, что из Украины было странным опытом наблюдать за Brexit.

Прямая речь: "Это похоже на то, как группа людей за столом проводит хороший вечер вместе. Если кто-то не хочет сидеть за столом, он обязательно испортит вечеринку... А потом за дверью стоят люди, звонят в дверной звонок, стучат, и через глазок им говорят: "Да, вы можете присоединиться, но возвращайтесь в следующий раз!" И они все еще стучатся снаружи, когда вечеринка окончена".

Детали: Президент также отметил, что ему "тяжело слышать" о том, что его приглашение в Белый дом все еще готовится.

Прямая речь: "Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча".