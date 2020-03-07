Папа Римский из-за коронавируса проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции

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Суббота, 7 марта 2020, 18:38

В качестве меры пресечения коронавируса традиционная воскресная служба с участием Папы Римского будет проведена в режиме онлайн-трансляции.

Соответствующее сообщение распространил Святой Престол в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Молитва Angelus в воскресенье 8 марта будет проходить с библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна. Молитва будет транслироваться в прямом эфире на Vatican News и на экранах на площади Святого Петра", - говорится в сообщении.

Общая аудиенция с участием Папы Римского в среду, 11 марта, пройдет в таком же формате.

В заявлении поясняется, что эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и "необходимы для того, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за риска скопления людей возле пунктов контроля безопасности для доступа на площадь".

Напомним,

  • В пятницу Ватикан заявил, что его медицинские службы зафиксировали у пациента коронавирус.
  • На днях Папу Римского Франциска проверили на коронавирус из-за простуды – результат теста оказался отрицательным.

Темы: коронавирус церковь Италия


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