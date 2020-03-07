Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский из-за коронавируса проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции

Суббота, 7 марта 2020, 17:38
Папа Римский из-за коронавируса проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции

В качестве меры пресечения коронавируса традиционная воскресная служба с участием Папы Римского будет проведена в режиме онлайн-трансляции.

Соответствующее сообщение распространил Святой Престол в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Молитва Angelus в воскресенье 8 марта будет проходить с библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна. Молитва будет транслироваться в прямом эфире на Vatican News и на экранах на площади Святого Петра", - говорится в сообщении.

Общая аудиенция с участием Папы Римского в среду, 11 марта, пройдет в таком же формате.

В заявлении поясняется, что эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и "необходимы для того, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за риска скопления людей возле пунктов контроля безопасности для доступа на площадь".

Напомним,

  • В пятницу Ватикан заявил, что его медицинские службы зафиксировали у пациента коронавирус.
  • На днях Папу Римского Франциска проверили на коронавирус из-за простуды – результат теста оказался отрицательным.

Темы: коронавирусцерковьИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: