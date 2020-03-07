ООС: В канун "праздника весны" боевики применили запрещенное оружие

7 марта вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе 4 раза, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр командования Объединенных сил

Детали: Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с н.п.Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций ООС: вблизи н.п. Зайцево, близ Луганского и рядом с н.п.Новотошковское.

Накануне боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.