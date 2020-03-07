Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп сравнил разговор с Зеленским с борьбой с коронавирусом

Суббота, 7 марта 2020, 18:21
Трамп сравнил разговор с Зеленским с борьбой с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждается в проверке, получают тест".

Дословно: "Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма (разговоры с Зеленским - ред.), верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов и стенограмму своего разговора с президентом Украины, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

Детали: Ранее Трамп неоднократно заявлял, что во время разговора с Зеленским не было никаких нарушений.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Темы: ТрампЗеленскийкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Трамп
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: