Трамп сравнил разговор с Зеленским с борьбой с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждается в проверке, получают тест".

Дословно: "Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма (разговоры с Зеленским - ред.), верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов и стенограмму своего разговора с президентом Украины, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

Детали: Ранее Трамп неоднократно заявлял, что во время разговора с Зеленским не было никаких нарушений.

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