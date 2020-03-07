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Украина взяла "серебро" в мужской эстафете по биатлону на этапе Кубка мира  

Суббота, 7 марта 2020, 18:30
Украина взяла серебро в мужской эстафете по биатлону на этапе Кубка мира  

Украинские биатлонисты завоевали серебряные медали в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Этап КС проходил при пустых трибунах из-за решения чешских властей ограничить присутствие болельщиков в связи с коронавирусом. 

Первым за украинскую команду бежал Артем Прима, который уже на четвертой позиций отдал эстафету Сергею Семенову.

На своем этапе Семенов поднял сборную на третью позицию.

Самые большие опасения были относительно Руслана Ткаленко, который однако не подвел, и хотя отдал эстафету седьмым, однако с минимальным отставанием.

Развязка гонки состоялась на последней стрельбе стоя, перед которой на пьедестал претендовали сразу пять команд.

Дмитрий Пидручный, который завершал эстафету, несмотря на один промах, сумел выйти из стрельбы вторым и сохранил позицию сборной до финиша.

Первыми в гонке стали норвежцы, третьими - сборная Швеции.

 

 

 
данные с сайта biathlon.com.ua

Евгений Будерацкий, УП

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Темы: биатлонспортУкраина
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