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Премьер-лига. Динамо побеждает Александрию и возвращается на второе место

Суббота, 7 марта 2020, 19:59
Премьер-лига. Динамо побеждает Александрию и возвращается на второе место

Киевское "Динамо" в матче 22 тура украинской Премьер-лиги на выезде со счетом 3: 1 переиграло "Александрию".

После этого выигрыша, а также поражения "Зари" в игре с "Десной" столичный клуб вернулся на вторую позицию в турнирной таблице.

В первом тайме в игре с "Александрией" на поле была в целом равная игра, но острее в атаке были киевляне. На 21-й минуте классный удар Беньямина Вербича парировал вратарь хозяев Юрий Панькив. На 45-й минуте после паса Виталия Миколенко Артем Шабанов пробил Панькова - 1:0.

На 48-й минуте за второе предупреждение был удален Алексей Довгий. На 53-й минуте уже был момент в "Александрии". После удара Максима Задиры реакцию продемонстрировал Георгий Бущан.

На 58-й минуте счет становится 2:0. После паса от Владимира Шепелева Виталий Буяльский ударом головой делает счет 2: 0.

Через три минуты Александрия сыграла один мяч. За опасную игру в собственной штрафной Сергея Сидорова рефери ставит пенальти в ворота динамовцев. С 11-ти метров Дмитрий Гречишкин пробил без шансов для Бущана - 2:1. На 65-й минуте судья мог легко ставить еще один пенальти в ворота "Динамо" за фол на Ситало, но, очевидно, решил, что два пенальти за пять минут - многовато для "Александрии".

На 85-й минуте окончательный счет в игре установил Виталий Миколенко, который сыграл на добивание - 3:1.

В других двух матчах дня "Ворскла" с минимальным счетом победила "Олимпик", а "Десна" одолела "Зарю".

 

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
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