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Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House

Суббота, 7 марта 2020, 20:52
Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House

Российские власти полностью уничтожили политические права, сделали невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследуют любые проявления инакомыслия на территории оккупированного Крыма.

Источник: ежегодный отчет "Свобода в мире 2020", сообщает Freedom House в Facebook 

Детали: По данным отчета, рейтинг свободы в Крыму установлен на уровне "8" из 100 возможных. Среди всех оцененных стран и территорий оккупированный полуостров оказался на 12 месте с конца.

Кроме того Крым оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав.

Дословно: "Этому, в частности, способствовали организованные Россией притеснения украинской и крымскотатарской общин для искусственного изменения этнического состава населения в пользу россиян".

Детали: Также отчет содержит отдельный раздел о неподконтрольном украинскому правительству Восточном Донбассе, который получил рейтинг 5/100 и занял место в последней десятке стран и территорий мира по уровню прав и свобод.

На рейтинг свободы оккупированного Донбасса негативно повлияли притеснения украинского языка и идентичности в целом.

Дословно: "В отчете отмечается полное отсутствие верховенства права и несоблюдение гражданских свобод, ограничение свободы СМИ, аресты за сообщения в соцсетях и тотальный контроль политической жизни со стороны сепаратистов и России".

Напомним,

  • Согласно отчету правозащитной организации Freedom House, в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2 пункта улучшилась ситуация со свободой: 60 - в 2019-м, 62 - d 2020 году.
  • Политические права эксперты оценили в 27 пунктов из 40, а гражданские свободы - в 35 из 60.
  • С такой оценкой Украина относится к странам со статусом "частично свободные".

Темы: РосcияКрымправа человека
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