Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House

1399 просмотров
Суббота, 7 марта 2020, 21:52

Российские власти полностью уничтожили политические права, сделали невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследуют любые проявления инакомыслия на территории оккупированного Крыма.

Источник: ежегодный отчет "Свобода в мире 2020", сообщает Freedom House в Facebook 

Детали: По данным отчета, рейтинг свободы в Крыму установлен на уровне "8" из 100 возможных. Среди всех оцененных стран и территорий оккупированный полуостров оказался на 12 месте с конца.

Кроме того Крым оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав.

Дословно: "Этому, в частности, способствовали организованные Россией притеснения украинской и крымскотатарской общин для искусственного изменения этнического состава населения в пользу россиян".

Детали: Также отчет содержит отдельный раздел о неподконтрольном украинскому правительству Восточном Донбассе, который получил рейтинг 5/100 и занял место в последней десятке стран и территорий мира по уровню прав и свобод.

На рейтинг свободы оккупированного Донбасса негативно повлияли притеснения украинского языка и идентичности в целом.

Дословно: "В отчете отмечается полное отсутствие верховенства права и несоблюдение гражданских свобод, ограничение свободы СМИ, аресты за сообщения в соцсетях и тотальный контроль политической жизни со стороны сепаратистов и России".

Напомним,

  • Согласно отчету правозащитной организации Freedom House, в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2 пункта улучшилась ситуация со свободой: 60 - в 2019-м, 62 - d 2020 году.
  • Политические права эксперты оценили в 27 пунктов из 40, а гражданские свободы - в 35 из 60.
  • С такой оценкой Украина относится к странам со статусом "частично свободные".

Темы: Росcия Крым права человека


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении" 7 марта 2020, 18:28
Суд по MH-17 может вынести решение только через 4-5 лет — юристы 7 марта 2020, 17:41
Зеленский о России: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково 7 марта 2020, 16:26
Все новости
Главные новости
МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине
Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House
COVID-19 на Буковине: Подозрения на вирус у 6 человек не подтвердились
Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"
Все новости
Фото

Фотографии, которые хорошо объясняют, почему руки надо мыть с мылом и сколько времени

опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!