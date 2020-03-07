Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House

Российские власти полностью уничтожили политические права, сделали невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследуют любые проявления инакомыслия на территории оккупированного Крыма.

Источник: ежегодный отчет "Свобода в мире 2020", сообщает Freedom House в Facebook

Детали: По данным отчета, рейтинг свободы в Крыму установлен на уровне "8" из 100 возможных. Среди всех оцененных стран и территорий оккупированный полуостров оказался на 12 месте с конца.

Кроме того Крым оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав.

Дословно: "Этому, в частности, способствовали организованные Россией притеснения украинской и крымскотатарской общин для искусственного изменения этнического состава населения в пользу россиян".

Детали: Также отчет содержит отдельный раздел о неподконтрольном украинскому правительству Восточном Донбассе, который получил рейтинг 5/100 и занял место в последней десятке стран и территорий мира по уровню прав и свобод.

На рейтинг свободы оккупированного Донбасса негативно повлияли притеснения украинского языка и идентичности в целом.

Дословно: "В отчете отмечается полное отсутствие верховенства права и несоблюдение гражданских свобод, ограничение свободы СМИ, аресты за сообщения в соцсетях и тотальный контроль политической жизни со стороны сепаратистов и России".

Напомним,