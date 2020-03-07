МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавируса в Украине.

Источник: пресс служба МОЗ Украины

Детали: В ведомстве напомнили, что кроме этого работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Дословно: "Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов".

Детали: Также источниками с актуальной информацией о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом, являются сайты с рекомендациями ВОЗ для общественности и профессионального сообщества, страница Центра общественного здоровья Украины и страница МОЗ Украины, сообщили в Минздраве.

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