МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине
Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавируса в Украине.
Источник: пресс служба МОЗ Украины
Детали: В ведомстве напомнили, что кроме этого работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.
Дословно: "Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов".
Детали: Также источниками с актуальной информацией о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом, являются сайты с рекомендациями ВОЗ для общественности и профессионального сообщества, страница Центра общественного здоровья Украины и страница МОЗ Украины, сообщили в Минздраве.
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- По данным Минздрава, с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.
- По состоянию на 7 марта исследования 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус и контактных лиц показали отрицательный результат.