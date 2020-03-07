МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине

912 просмотров
Суббота, 7 марта 2020, 22:09

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавируса в Украине.

Источник: пресс служба МОЗ Украины

Детали: В ведомстве напомнили, что кроме этого работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Дословно: "Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов".

Детали: Также источниками с актуальной информацией о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом, являются сайты с рекомендациями ВОЗ для общественности и профессионального сообщества, страница Центра общественного здоровья Украины и страница МОЗ Украины, сообщили в Минздраве. 

Узнать больше: 

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. алгоритм действий

  • По данным Минздрава, с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.
  • По состоянию на 7 марта исследования 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус и контактных лиц показали отрицательный результат. 

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции количество жертв коронавируса достигло 11 человек, инфицированных - 716 7 марта 2020, 21:10
COVID-19 на Буковине: Подозрения на вирус у 6 человек не подтвердились 7 марта 2020, 20:53
Трамп сравнил разговор с Зеленским с борьбой с коронавирусом 7 марта 2020, 19:21
Все новости
Главные новости
МОЗ запустило Telegram-бот для разъяснений о коронавирусе в Украине
Россия уничтожила политические права в Крыму - Freedom House
COVID-19 на Буковине: Подозрения на вирус у 6 человек не подтвердились
Путин велел упростить прием в гражданство РФ лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"
Все новости
Фото

Фотографии, которые хорошо объясняют, почему руки надо мыть с мылом и сколько времени

опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!