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Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок

Суббота, 7 марта 2020, 23:34
Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок

Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне распространения COVID-19.

Источник: глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн, Instagram

Прямая речь: "Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашей политике, если увидим людей, которые пытаются использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. изменения будут введены в последующие дни "

Кроме того, об изменениях заявил и Instagram.

Дословно: "Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США".

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 

Темы: коронавирус
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