Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок
Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне распространения COVID-19.
Источник: глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн, Instagram
Прямая речь: "Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашей политике, если увидим людей, которые пытаются использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. изменения будут введены в последующие дни "
Кроме того, об изменениях заявил и Instagram.
Дословно: "Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США".
Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
Читайте также:
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование
Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.