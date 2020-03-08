Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне распространения COVID-19.

Источник: глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн, Instagram

Прямая речь: "Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашей политике, если увидим людей, которые пытаются использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. изменения будут введены в последующие дни "

Кроме того, об изменениях заявил и Instagram.

Дословно: "Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США".