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МИД Канады приветствует начало суда по делу МН-17

Воскресенье, 8 марта 2020, 01:52
МИД Канады приветствует начало суда по делу МН-17

Канада приветствует начало уголовного судебного разбирательства дела по катастрофы самолета Малазийских авиалиний, сбили над Донбассом с "Бука" русской бригады из Курска.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Канада приветствует начало уголовного судебного разбирательства по четырем подозреваемых в сбивании 17 июля 2014 самолета Малазийских авиалиний рейса МН17. Это - важная веха в поиске правды, справедливости и ответственности для 298 жертв этого страшного поступка, среди которых есть и один канадец, а также для их родственников и близких ".

Детали: От имени Канады он выразил "полную уверенность в независимости и профессионализме международного расследования и голландской юридической системы".

Министр также отметил работу Объединенной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы самолета "за ее неутомимую работу в установлении ответственности за эти преступления".

Что было раньше: По оценкам юристов судебный процесс по делу MH-17 продлится 4-5 лет.

Напомним:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска. 
  • Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий.
  • Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот"). 

Темы: MH17Донбасс
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