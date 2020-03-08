МИД Канады приветствует начало суда по делу МН-17

Канада приветствует начало уголовного судебного разбирательства дела по катастрофы самолета Малазийских авиалиний, сбили над Донбассом с "Бука" русской бригады из Курска.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Канада приветствует начало уголовного судебного разбирательства по четырем подозреваемых в сбивании 17 июля 2014 самолета Малазийских авиалиний рейса МН17. Это - важная веха в поиске правды, справедливости и ответственности для 298 жертв этого страшного поступка, среди которых есть и один канадец, а также для их родственников и близких ".

Детали: От имени Канады он выразил "полную уверенность в независимости и профессионализме международного расследования и голландской юридической системы".

Министр также отметил работу Объединенной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы самолета "за ее неутомимую работу в установлении ответственности за эти преступления".

Что было раньше: По оценкам юристов судебный процесс по делу MH-17 продлится 4-5 лет.

Напомним: