В Испании подтверждены 100 новых случаев заражения COVID-19

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3592 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 106 тысяч.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В Италии за сутки обнаружили 1247 новых больных, 36 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 5883 человек.

В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.

В Китае впервые за сутки зарегистрировано меньше 100 новых больных.

О первых случаях выявления вируса заявили в Болгария, Молдова, Парагвай, Мальта, Мальдивы.

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Напомним: