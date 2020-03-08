В Испании подтверждены 100 новых случаев заражения COVID-19
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3592 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 106 тысяч.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: В Италии за сутки обнаружили 1247 новых больных, 36 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 5883 человек.
В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования.
В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом.
В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.
В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.
В Китае впервые за сутки зарегистрировано меньше 100 новых больных.
О первых случаях выявления вируса заявили в Болгария, Молдова, Парагвай, Мальта, Мальдивы.
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.