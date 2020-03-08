МЗ запустило Telegram-бот о коронавирусе, корабль Cargo Dragon в космосе - новости, которые были актуальны 7 марта.

О Telegram-боте

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавируса в Украине.

О SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, 9 марта он присоединится к Международной космической станции.

О коронавирусе в Украине

В Черновицкой области результаты тестов на коронавирус у 6 граждан, которые были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, показали отрицательный результат.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России.

Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17, сбитого над Донбассом, по оценкам юристов, продлится 4-5 лет.