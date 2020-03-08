В Днепре закрыли аэропорт из-за найденных в земле боеприпасов

В Днепре временно приостановили работу международного аэропорта "Днепропетровск" из-за обнаружения устаревших боеприпасов.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 7 марта в ГСЧС поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10).

По состоянию на 18 часов работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не изъяты в связи с возможным наличием в земле других взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена.

От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.