В Днепре закрыли аэропорт из-за найденных в земле боеприпасов

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Воскресенье, 8 марта 2020, 09:00

В Днепре временно приостановили работу международного аэропорта "Днепропетровск" из-за обнаружения устаревших боеприпасов.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 7 марта в ГСЧС поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10).

По состоянию на 18 часов работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не изъяты в связи с возможным наличием в земле других взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена.

От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.

Украинская правда
Темы: Днепр авиа


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